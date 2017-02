Trøndelag Høyre lytter ikke til folk flest

Nylig vedtok Trøndelag Høyre på nytt å arbeide for flere søndagsåpne butikker. Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet ikke lytter til folket.

Det er mange gode grunner til at forslaget om at søndag skal bli en dag som alle andre, er en dårlig ide. Den beste er at vi trenger en dag i uka der vi roer ned, og der familier og nære venner kan være samlet. Tidsklemma er allerede i ferd med å bli vår nye folkesykdom. Derfor trenger vi søndager som en annerledes dag.

Argumentene som brukes fra høyresida for å åpne opp søndagen er frihet. Da er det fristende å spørre om hva har frihet å gjøre med at flere tusen tvinges til å jobbe på søndag? Også argumentet med at det allerede er mange som jobber innen både brustadbuer, kollektivtransport og i helsesektoren blir svakt.

Jeg kan ikke fatte og begripe at om noen må arbeide på søndag, så er det et argument for at søndagsfølelsen skal tas vekk fra folk flest. Det å ha en dag i uken der familien kan planlegge felles aktiviteter som tur i marka eller familiebursdag har stor verdi. Det er ikke bare å flytte søndagen til tirsdag når man har små barn.

Det uroer meg at Trøndelag Høyre nylig vedtok å arbeide for at Høyres Landsmøte skal åpne opp for flere søndagsåpne butikker. De lytter ikke til de 370 000 som arbeider innen salg- og servicesektoren. De lytter heller ikke til miljøbevegelsen, kirken, idretten, fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene som også er i mot. Trøndelag Høyre lytter ikke til folk flest.

Kristian Tangen

distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag