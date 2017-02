Eldre og sykepenger

Man ønsker flere eldre i arbeids-livet, men nekter eldre arbeidstakere rett til sykelønn – hvor er logikken?

Fra 1. juli 2015 vil arbeidstakere som hovedregel ha rett til å stå i jobben til de er 72 år, samtidig som bedrifter vil kunne avtale en bedriftsintern aldersgrense på 70 år.

Arbeidstakere mellom 67 og 70 år vil ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. I tillegg kan de få sykepenger fra NAV i 60 sykepengedager. Forutsetningen er at de har en årslønn på mer enn 2 ganger grunnbeløpet.

Arbeidstakere i privat sektor som allerede har startet uttak av pensjon i kombinasjon med arbeid, beholder tjenestepensjonen ved sykdom. For dem mellom 67 og 70 betyr det at de i en periode på 60 dager vil få både pensjon og sykepenger. De som ikke har startet uttak av tjenestepensjon, har mulighet til å gjøre det når de blir syke

Arbeidstakere som har fylt 70 år, har imidlertid ingen rett på sykepenger – verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. De kan derfor heller ikke bruke egenmelding etter loven.

Dersom arbeidstakere som er 70 år eller eldre blir borte med sykdom, skal lønnen stanses for de dagene vedkommende er fraværende. Arbeidsgiver kan gjerne benytte seg av en ordning tilsvarende egenmelding også for disse, slik at de kan dokumentere kortere fravær på en enkel måte. Men det regnes ikke som egenmelding og gir ikke rett til betaling etter lovverket.

Ved at retten til å stå i arbeid frem til fylte 72 år ble innført etter endring av arbeidsmiljøloven i 2015 forventer Pensjonistpartiet at loven for rett til sykepenger endres og tilpasses den nye aldersgrensen med samme rettigheter som dagens ordning for personer mellom 67-70 år.

Hitra pensjonistparti.

Jan E Handberg/Per Ervik

