Hvordan er det med lytting til DAB+ ?

Den 8. februar ble FM nettet slukket og DAB+ gjorde sitt inntog her på kysten. Det var mange som var skeptiske til omleggingen og kostnadene med nytt utstyr.

På vest-Hitra er det flere huller i dekningskartet til NRK DAB+, noen har gode forhold og noen har litt dårligere forhold.

Her på Småge og omegn er det varierende forhold. Jeg har besøkt fire forskjellige gårder med vekslende hell. Tre gårder hadde ikke utslag på en alminnelig radio som er kjøpt til forhandler, de tre gårdene hadde klar sikt øst-over mot Eldsfjellet og den fjerde hadde sikt vestover mot Frøya.

Det virker som det er dårligere dekning på enkelte steder, selv lokalt, noe som har stor betydning når radioer skal kjøpes. Jeg har i lange tider hevdet overfor NRK at vi ikke hadde dekning her hjemme hos oss, noe de betvilte.

Den 7. februar i år fikk jeg besøk av en hyggelig herre fra NRK DAB+. Han hadde med seg søkeutstyr og radioer, det ble konstatert dårlige forhold for mottak på Småge. På forhånd hadde jeg prøvd ut radioer i prisklasse 1.000 kr., to stykker av forskjellige merker uten å ta inn en eneste kanal.

I og med at jeg fikk beskjed om at utbyggingen her var fullført og avsluttet, trodde jeg at DAB+ var uoppnåelig. Som tidligere nevnt fikk jeg besøk av NRK den 7. februar og da fikk jeg demonstrert en radio som ble anbefalt av NRK. Det var en liten bordradio som het Sangean. Det viste seg at den hadde en god antenne og tok inn alle DAB+ kanaler, også kommersielle kanaler. Så det er av stor betydning at radioene som benyttes har en god antenne. Prisen er av mindre betydning,

Dette er en sak for salgssteder for radioer slik at kundene får en god og riktig informasjon om sin nyanskaffelse. Radioforhandlere på Hitra eller Frøya bør gi kundene mulighet til å prøve sine radioer hjemme og eventuelt få bytte radio til mottak lykkes.

Også NRK bør også ha ansvar for at utbyggingen får en grundig evaluering nå når nettet har vært i drift en stund. Det er uhørt at dette legges over på privatpersoner.

Einar Brendboe

