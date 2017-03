Nedleggelse av lensmannskontoret v. Frøya Kommune

Vi ser ofte i media at debatten om politireformen handler mest om avstander. Hvis det oppstår en alvorlig situasjon hvor vi trenger politi og andre redningstjenester, hvor lang tid vil det ta før de kommer frem? Politiet har vaktpatruljer som dekker et stort område, er vakten på Orkanger vil det i verste fall ta 1t 30min eller at det ikke prioriteres å komme i det hele tatt. Mye kan skje på den tiden. Liv kan gå tapt, og skadeomfanget kan ha blitt mye større på den tiden. En eventuelt mistenkt kan ha dratt fra øya for lenge siden.

Det er viktig med et tilstedeværende lokalpoliti som har kjennskap til lokalsamfunnet. Lokalkunnskap er viktig for å drive forebygging. Vi har flere tilfeller der politiet har kommet på skolene og tatt av en prat med elever og beboere som har gjort oss mer trygge på politiet, det er viktig å kunne se at de er lokalsamfunnets tøttespillere.

Blir lensmannskontoret lagt ned må en eventuell anmeldelse og andre henvendelser må dette foregå ved et fjerntliggende lensmannskontor, hvor vi tror at befolkningens terskel for å melde ifra blir høyere. Terskelen for å gjøre noe ulovlig blir mindre, spesielt når det gjelder fyllekjøring, narkotika og alkoholsalg til mindreårige. Dette har vi nok av fra før!

Politistasjonen på Frøya må bli værende. Befolkningen på Frøya vokser stadig og vil bare bli større i fremtiden. Med mer bebyggelse og innbyggere trenger vi politi. Politiet skaper trygghet på øya, og øyriket vi lever i. På sommerhalvåret kan vi flerdoble innbyggerne på øyene som Sula, Mausund og Bogøy. Det skaper trygghet for” besøkende” også hvis det er politi. Vi mener lokalt tilstedeværende politi med lokalkunnskap gir den tryggheten innbyggerne har krav på. Vi bor i Norge, og vi har nok ressurser til å opprettholde en sterk politistyrke uansett by, land og distrikt!

Frøya ungdomsråd