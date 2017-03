Er det lurt å rive herredshuset og å legge Morgendagens omsorg der?

Da det for kort tid siden dukket opp tanker om å rive herredshuset og å samle bygningene for «Morgendagens omsorg» der, var det mange som hadde problemer med å ta ideen på alvor. Men før vi visste ordet av det, kom forslaget opp i kommunens organer, og det med veldig hastverk. Rådmannen fremmet forslaget i sakspapirene til kommunestyremøtet 2. mars, og lokaliseringen skulle da vedtas i kommunestyret, en uke etter at forslaget ble fremmet.

Forslaget går som kjent ut på at kommunen river herredshuset og flytter funksjoner i herredshuset inn i leide lokaler i 3. etasje i Kysthaven. Vi synes ikke det er noen god ide for kommunen å kvitte seg med sitt eget herredshus, en romslig bygning, med god plass til arkiv, lagerrom, kommunestyresal, rom til vaktmestertjeneste osv., og å flytte inn i leide lokaler der det ikke er plass nok, og der en allerede i utgangspunktet må ty til nødløsninger.

Forslaget går videre ut på å samle alle funksjonene for Morgendagens omsorg på herredshustomta. Vi synes heller ikke dette er noen god ide, først og fremst fordi tomta er for lita til den omfattende utbyggingen, og ikke har utvidelsesmuligheter. En er nødt til å bygge i høyden, i tre etasjer.

I forslaget anføres nærheten til sentrum som den store fordelen. Beboerne får kort gangavstand til sentrum og kan lett benytte tilbud og aktiviteter der. En tar da ikke hensyn til at veien fra torget til herredshuset har en stigning på 10 meter og er en tung bakke for den som er dårlig til beins. Veien til Beinskardet er lengre, men lettere.

Den største fordelen med herredshustomta er at det er lettere for besøkende å stikke innom, men fordelene er ikke store nok til å oppveie ulempene, som først og fremst består i at tomta er for lita og mangler utvidelsesmuligheter.

Til hastebehandlingen i formannskap og kommunestyre kom det innspill fra ansatte som sterkt frarår herredshustomta og anbefaler den utpekte tomta i Beinskardet. Ansatte innen pleie og omsorg har lenge arbeidet med Beinskard-alternativet og det er kommet opp mange gode forslag. Men plutselig er et annet alternativ valgt, uten at de som har arbeidet med saken er blitt tilstrekkelig hørt.

Borgerlig gruppe i kommunestyret, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre går inn for at utbyggingen for Morgendagens omsorg legges til den planlagte tomta i Beinskardet, både til beste for omsorgsfunksjonene og av hensyn til herredshusfunksjonen. Vi finner det helt uakseptabelt at lokalisering på herredshustomta nå kjøres fram som en hastesak.

Aleksander Søreng, Fremskrittspartiet

Remy Strømskag, Frøya Høyre

Knut Arne Strømøy, Frøya Senterparti

Arvid Hammernes; Frøya Venstre