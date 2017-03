- Befest festivaltomten som et møtested for frøyværingene

Denne kommentaren aktualiseres grunnet mulig plassering av sikkerhetssenter. Den er basert på ‘Utredning av alternativer for lokalisering av ny hovedbrannstasjon’ og møteprotokollen fra kommunestyret 28/1-16.

I utredningen bedømmes løsningsalternativene etter ti kriterier og krav. For lesbarhetens skyld henviser jeg til side 13 i utredningsrapporten. Lenken finner du under innlegget. Et kriteria jeg synes mangler er hvordan brannstasjonen vil virke inn på omgivelsene sine over tid. Planvalg kan medføre utilsiktede konsekvenser. Næringsparken startet f.eks som en søppelplass.

De to alternativene som sto igjen ved kommunestyrets avgjørelse 28/1-16 var Festivaltomta og Melkstaden.Under følger utdrag fra problemer ved å legge brannstasjonen til Siholmen.

‘Ved å ta denne lokaliteten i bruk for plassering av hovedbrannstasjon må ny arena for Frøyafestivalen finnes.’

Unektelig symbolsk å fortrenge en folkefest som bærer navnet ‘Frøyafestivalen.’

Muligheten for øvingsareal er begrenset grunnet lokalisering av drivstoffanlegg i nærområdet. Avstand til næringsvirksomhet og boliger er heller ikke optimal sett i forhold til røyk og støyutvikling ved øvelser.

Vi har fått avklart at kommunen før siste omgang med slumreknappen anså Siholmen som en aktuell lokalitet for kontainerbygg. Med sin allerede uttalte vekt på funksjonalitet, hvordan vurderer dere så plasseringen av det nye sikkerhetssenteret i forbindelse med brannstasjonen?

Lokalisering i forhold til krav om maksimal innsatstid er ikke oppnåelig. (FOR-2002-06-26-729) Kompenserende tiltak ved Frøya sykeheim og Frøya-tunellen må iverksettes hvis alternativet Festivaltomta blir valgt.

Ble kostnadene av nevnte kompenserende tiltak inkludert i den totale kostnaden da prosjektet var opp til vurdering? Var noen gang perspektivet at den totale kostnaden av velge festivaltomten på sikt kunne koste Frøya kommune mer enn å velge Melkstadenalternativet?

I møteprotokollene fra kommunestyremøtet 28/1-16 finner du følgende utdrag. Her henviser jeg til side 4 i pdf tilknyttet lenken under artikkelen.

‘Følgende forslag ble fremmet av AP/Sv: 1. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra Frøy eiendom med brannstasjon plassert på Siholmen er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting som er foretatt med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.’

‘Følgende forslag ble fremmet av rådmannen: 1. Frøya kommunestyre vedtar at det inngår leiekontrakt med utbygger for ny brannstasjon på Sistranda. 2. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud for ny brannstasjon fra KN Eiendomsutvikling AS med brannstasjonen plassert på Melkstaden i sambruk med KN Entrepenør AS er det mest økonomiske fordelaktige og det vises er til den vekting som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.’

Dette er den begrensede informasjonen vi må forholde oss til. Når det gjelder informasjon og kunnskap til å forvalte vår kommune vil jeg midlertidig anta at forslagstillerene er likeverdige. Her kommer de altså til forskjellig konklusjon med samme argumentasjon. Hva skiller så de to etter offentlig tilgjengelig informasjon? Svaret finner du i utredningsrapporten. I ettertid har det også blitt påpekt andre verdier som burde ha ligget til grunn. Er det noen som har lyst til å redegjøre dette nærmere for offentligheten? AP? Sv? Borgelig blokk?

I siste intervju med daglig leder i KN Entreprenør Kevin Nordbotn ligger det mellom linjene en invitasjon. Grip den. Behold festivaltomten. Isteden for brannstasjonen prosjekterer dere, for å spille på et yndet uttrykk, ‘et signal-uterom’. Befest festivaltomten som et møtested for frøyværingene. Skap et felles rom som kan brukes gjennom hele året, gjerne med halvklimatiserte soner.

Frøyafestivalen som folkefest får trone øverst. Tilrettelegg for at andre arrangement kan følge igjennom året. Med dette bidrar dere med valgene dere tar. Ikke berøver.

Ta kommunelege Crozier sin fine utvei og gjør dette til en stor samlende dugnad for felleskapet.

Arne Nordhammer

