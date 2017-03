Lovfester tilskudd til norske sjøfolk

Tirsdag lovfestet Stortinget tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk. Dette er på høy tid.

Like før jul i fjor la regjeringen frem forslaget som lovfester nettolønnsordningen for norske sjøfolk. Forslaget ble nylig vedtatt i Stortinget og dette er en stor seier for norske arbeidere på sjøen.

FrP er sjøfolkenes parti og det har vi vært siden partiet etablert på Saga kino i 1973 med mange sjøfolk i salen. Ønsket om en lovfestet nettolønnsordning er noe vi alene har snakket om og jobbet for i mange år. Norsk kompetanse på norsk sokkel er noe vi må verne om og denne ordningen vil bidra til det.

Lovforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformen og regjeringens maritime strategi som ble lagt frem sommeren 2015, der det fremgår at regjeringen ville gå inn for å lovfeste ordningen.

Under FrP-H-regjeringen er det gjort mer for å sikre vilkårene for de norske sjøfolkene enn på veldig mange år. Den rødgrønne regjeringen svekket nettolønnsordningen år for år ved ikke å regulere taket i ordningen slik at den ble mindre og mindre konkurransedyktig. Noe av det første denne regjeringen gjorde var å heve taket for ordningen. I 2017 blir det betalt 212 000 kroner i tilskudd for sysselsetting per norske sjømann per år.

I tillegg har Fremskrittspartiet og regjeringen myket opp de såkalte fartsområdebegrensningene for skip i Norsk internasjonal Skipsregister(NIS). Dette har gitt en rekke positive resultater. Ved inngangen til 2016 nådde antall sjøfolk som var omfattet av ordningen et bunnivå på 10 800. Som følge av oppmykningene og styrkingen av ordningen, har dette tallet steget dette antallet til om lag 11 700 i februar, og kvantumet på sjøfolk om bord på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister har steget med over 400.

Vi er imidlertid ikke i havn. Vi må fremover gjøre det vi kan for å gjøre mer for norske sjøfolk, blant annet ved å gjøre dem mer konkurransedyktige opp mot utenlandsk arbeidskraft. Arbeidet er godt i gang og vi skal fortsette å kjempe for like rammevilkår for sjøfolk som mange av våre naboland opererer med.

Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for FrP