Åpent brev til ordfører og rådmann i Frøya kommune 14.06.17

Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet i Frøya har avholdt medlemsmøter i forkant av workshopen hvor det var stor enighet om at nytt helsehus bør bygges på Beinskardet. Det er brukt mye tid på morgendagens omsorg, og vi har hele tiden jobbet med Beinskardet som eneste alternativ.

Begrunnelse for tomtevalg:

Dagens brukere av heldøgnsomsorg er ikke særlig mobile og vil ikke i stor grad kunne benytte seg av de sosiale tilbud som butikker, kafeer og kulturhus uten at de må ha bistand i form av følge eller skyss. De vil ha bedre nytte og større glede av kunne bevege seg fritt ute i rolige omgivelser.

Ved et godt til rettelagt uteområde vil brukere kunne bevege seg fritt ute. Et godt tilrettelagt fysisk miljø vil bidra til reduksjon av pasientens utagerende adferd og depresjon.

I Demensplan 2020 er det en målsetting om at alle nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for personer med demens. Det er viktig med godt tilrettelagt miljø for at de skal kunne føle mestring. Det bør være avgrensede arealer med vandremuligheter. Det anbefales små bogrupper hos demente, 6-8 personer, hvor alt bygges på et plan. Det må være enkelt å finne frem og omgivelsene må oppleves som kjente og trygge. Personer med atferdsproblemer bør ha en mulighet for skjerming, noe som vil kreve større areal og god lydisolering.

Forskning viser at bruk av sansehager har positiv virkning på livskvaliteten hos demente. I tilknytning til vært fellesrom bør det legges til rette for et godt uteareal, da i form av hage hvor beboerne kan bevege seg fritt, uten fare for trafikk eller å gå seg bort. Bråk og støy i miljøet er faktorer som kan føre til uro og utagerende adferd.

Vi er i dag et livsgledesykehjem, og det forutsetter at vi må oppfylle ni kriterier som skal ivareta beboernes sekundærbehov på individnivå. Et av kriteriene er tilgang på frisk luft. Ved å bygge alt på et plan vil det gjøre det lettere for alle å komme seg ut. Et annet kriterier er at det skal legges til rette for kontakt med dyr. Erfaringer i fra dagens sykehjem er at de som bor på somatisk avdeling i 2. etg. ikke kommer seg ut.

Ved å bygge på Beinskardet kan man legge til rette for gode boforhold, og det vil bli mindre institusjonspreg over boligene. Det vil bli i nærheten til omsorgsboligen som allerede er bygd, og kort vei til barnehage. Det gir også mulighet for utbygging senere. Husbanken tilskuddsordning til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger forutsetter at det som bygges og moderniseres skal være universelt utformet og tilpasset mennesker med demens og kognitiv svikt.

Fra «Smått er godt rapporten» kommer det frem at et av de viktigste tiltakene for å oppnå en mer personsentrert omsorg, er å organisere tilbudet i små boenheter der det er tilknyttet færre og faste personer som lærer beboerne å kjenne. Tomta i Beinskardet gir muligheter for slik utbygging.

Det er i dag allerede mange som har bygd eller flyttet inn i en seniorboliger på Beinskardet som vil dra nytte av morgensdagens tjenester.

Vi er opptatt at vi skal ha et godt samarbeid på tvers av virksomhetene, og ser ikke på det som en utfordring selv om vi fysisk ikke er i samme bygg.

Det er tidligere vedtatt en omsorgstrapp i Frøya kommune hvor det siste trinnet er institusjon og heldøgnsomsorg. Det vil si brukerne som skal bo i de nye helsehuset. De er da så syk at de ikke vil benytte seg av sentrumsfunksjonene.

Etter formannskapsmøte den 30.05.17, og uttalelser som har vært i media i ettertid, har vi fått store reaksjoner i fra våre medlemmer. Dette går på at de føler mistillit i forhold til de faglige vurderinger og råd de gir, samt at det har kommet en del usaklige innspill som er rettet mot fagfolket. Eksempel, «hvorfor man i det hele tatt skulle flytte fra Hamarvik til Sistranda, om man skulle legge senteret utenfor sentrum», «Mye som er utelatt av fagfolket».

Det er fagfolket som jobber med faget i dag som sitter med kompetansen og er oppdatert på teori og forskning, det blir derfor vesentlig å vektlegge deres innspill i større grad enn andres. Fagfolkets begrunnelser er også i samsvar med anbefalinger i fra Ungdomsråd, Eldreråd og Brukerråd.

Med vennlig hilsen

Bente Kristin Øyen, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Camilla Røstad, Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund