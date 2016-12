Banken fikk sitt miljøsertifikat

Sparebank1 SMN avdeling Hitra og Frøya er miljøsertifisert gjennom sertifiseringsordninga Miljøfyrtårn. Under bankens julelunsj for næringslivet onsdag, fikk også avdeling Frøya overlevert det synlige beviset av ordfører Berit Flåmo. Avdelinga var miljøsertifisert allerede i fjor, men på grunn av sykdom under fjorårets julelunsj, ba ordføreren om å få komme tilbake i år for å overrekke det synlige beviset.

I tillegg til å rose banken for miljøarbeidet, sørget ordføreren for å legge inn et godt alvorsord om arbeidsplassene banken skaper i distriktet også.

- Vi er glad for at banken har filial her. Vi ser at Staten tyner oss for kompetansearbeidsplasser og flytter disse til sentrale strøk. Så hold dere her, kjære bank. Dere har også viktige arbeidsplasser, sa Flåmo, før miljøsertifikatet ble overlevert til bankens Monica Reksen.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøarbeidet i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn, noe altså nå Sparebank! SMNs begge filialer her ute har gjennomført.

Musikalsk underholdning ble det også tid til under julelunsjen. Den var det søskenparet Åse Johansen (sang) og Andreas Johansen (gitar) som sørget for, også godt hjulpet av Krzysztof Zboralski p(cello) på det ene nummeret. (Se video øverst i artikkelen.)

I tillegg til at banken gjennomgikk nasjonale og regionale konjunktur-barometer, underholdt også Marvin Wiseth de mange gjestene med et muntert og innholdsrikt foredrag om Winston Churchill.