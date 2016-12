Gjestedøgn her på kysten øker mer enn ellers

- Nå som det nærmer seg slutten av 2016 er det gledelig å konstatere at det har vært et bra år for reiselivet på kysten. Statistikken for kommersielle gjestedøgn (jan-okt) viser en økning på vel 8 prosent for vår region sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette skriver KystNorge AS, destinasjonsselskapet for bedrifter innen reiseliv langs Trøndelagskysten. Til sammenligning hadde Trøndelag en økning på 5,1 prosent og Norge totalt 4,9 prosent økning i kommersielle gjestedøgn, ifølge KystNorge.

- Stadig flere oppdager altså Trøndelagskysten og de fantastiske produktene vi kan by på. Nå må vi bare bygge videre på denne positive trenden ved å vise fram øyriket, by på fantastisk smaker fra kysten, og formidle historien om kystfolket. Gjennom godt vertskap skal vi gi gjestene det lille ekstra som gir dem lyst til å bli noen dager til, og aller helst komme tilbake flere ganger, skriver daglig leder Laila Støen i en julehilsen til sine forbindelser.