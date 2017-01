Hemne Sparebank er sammen med Meldal Sparebank kåret til beste Eika-bank i Trøndelag for 2016. Eika-kjeden har 18 banker fordelt over hele Trøndelag. Hemne Sparebank ble også nest beste bank i kåringen av «Årets bank» blant 74 Eika-banker fordelt over hele landet. Og som ikke det er nok, så gikk Hemne helt til topps i kåringen av beste Eika-bank innen bedriftsmarkedet. Dette forteller banken i en pressemelding.

- Hemne Sparebank er veldig fornøyd med resultatet som er oppnådd og over den innsatsen som har blitt lagt ned av alle ansatte i banken. Denne kåringen henger høyt blant Eika-bankene og bekrefter at vi gjør mye riktig både for bankens del og ikke minst for kundene, sier banksjef Tor Espnes.

Hemne sparebank har de siste årene gått i motsatt retning av andre banker som legger ned avdelinger, og i stedet etablert avdelinger på Fillan og Sistranda.

- Selv om den digitale utviklingen er viktig, har vi sterk tro på vår tilstedeværelse og tilgjengelighet for våre kunder, sier Espnes.