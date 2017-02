Lokalbanken på Hitra og Frøya viser til kraftig vekst

SpareBank 1 SMN Hitra og Frøya økte i fjor utlånene med over 17 prosent. Dette er godt over markedsvekst og den generelle veksten i banken, forteller banken i en pressemelding. I løpet av året i fjor økte SpareBank 1 SMN Hitra og Frøya med 125 personkunder og 25 bedriftskunder.

- Jeg er meget fornøyd med resultatet for 2016, og vi har styrket vår posisjon som ledende bank i øyregionen. Den høye veksten dokumenterer at folk ønsker å benytte seg av lokalbanken. Jeg er meget stolt over de ansatte på Hitra og Frøya, det er de som legger grunnlaget for en slik formidabel vekst. De står på hver dag, en likanes gjeng som både er dyktig og ansvarlig i jobben sin, sier banksjef Anders Gåsø.

Avdelinga på Hitra er på vei over i nye og mindre lokaler, men bankens ansatte avviser at dette betyr å trekke seg bort fra kundene. Tvert i mot handler det om å tilpasse seg endret bruksmønster fra bankkundene. Banksjef Gåsø sier banken intensiverer satsingen på digital distribusjon av produkter og tjenester samt robotisering av arbeidsprosesser.

- Vi har stor tro på at kundene ønsker å ha noen å snakke med lokalt. Jeg tror at det også i fremtiden vil være behov for lokalbankene. Mennesker går aldri av moten, vi er flokkdyr som ønsker noen å snakke med ansikt til ansikt, når vi skal ta de store avgjørelsene eller ved de tunge stundene. Jeg mener vi har et konsept med lokalkontor og digitale muligheter, som gir mulighet for et meget godt samspill, til det beste for kundene, sier Gåsø.

- Den høye veksten dokumenterer at vi har et konsept som kundene ønsker. For meg er det viktig å få til et godt samspill med kundene, vi er opptatt av å fremstå fleksibel og løsningsorientert, sier bedriftsrådgiver Bjørg Rabben.

Også finansrådgiver Monica Reksen vektlegger lokal tilstedeværelse.

- I fjor gjennomførte vi vel 2 000 rådgivningssamtaler med kundene våre i øyregionen. Det er gjennom det lille ekstra og god rådgivning til kundene, vi skaper litt ekstra hjertebank, sier hun.

I forbindelse med offentliggjøringen av foreløpig årsregnskap for 2016, foreslår styret i SpareBank 1 SMN å øke utdelingen til gaveformål til 60 millioner kroner i Trøndelag og på Nordvestlandet. Dette er en økning på 50 prosent fra året før.

- Når regionen går godt, blir det også et solid resultat. Som sparebank kan vi gi så det monner tilbake til samfunnet. Det er gledelig at banken går så godt, som igjen gjør at vi kan bidra tilbake til samfunnet lokalt. Vi er stolte bidragsytere til store og små aktiviteter. Sammen med våre nære omgivelser bidrar vi til å bygge, støtte og utvikle regionen som særlig vil komme barn og unge tilgode, sier Gåsø.