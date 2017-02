Åkerblå har dannet holdingselskap

Holdingselskapet Åkerblå Holding AS er registrert i Brønnøysundregistrene. Virksomhetens formål er å ha eierandeler i andre selskaper.

Styreleder i Åkerblå Holding AS er Roger Magne Sørensen, som også er daglig leder i selskapet Åkerblå AS. Sistnevnte driver med tjenester innen fiskehelse samt tekniske- og miljøtjenester for havbruksnæringa og har hovedkontor på Frøya. Åkerblå AS har en rekke avdelinger rundt om i landet.

Det nye holdingselskapet har ingen ansatte.