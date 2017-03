Førsteønsket er liggekai på Sistranda

Frøya formannskap har i løpet av det siste året invitert lokale bedrifter til å komme og orientere om sin virksomhet. Samtidig er de utfordret til å svare på hvilke forventninger de som bedrift har fra kommunen.

Sist tirsdag var det det rederiet Eidsvaag AS sin tur, og de hadde invitert formannskapet til sine nyutvidede lokaler i Gurvikdalen.

Og Eidsvaag AS har et klart førstevalg på hva kommunen bør sørge for: liggekai for større båter.

Daglig leder Vidar Eidsvaag har sittet i arbeidsgruppen som kartla behovene og undersøkte mulighetene for en liggekai på Frøya. De endte med å anbefale en kai/pir på Siholmen. Det var deres arbeid som ble brukt som grunnlag for søknaden til kystverket om penger til en slik liggekai. De to første årene ble liggekaia ikke tatt inn i statsbudsjettet. I disse dager sendes søknaden for tredje gang.

- Vi har fått høre at vi har levert en god søknad, og vi skal ned til Ålesund og legge fram det fulle konseptet, kunne ordfører Berit Flåmo orientere om under møte med Eidsvaag AS.

Rederiet som frakter laksefôr for Skretting har i dag ganske nøyaktig en tredel av all sjøverts fôrfrakt i Norge. I fjor fraktet de totalt 530.000 tonn laksefôr langs norskekysten. De opererer i dag syv båter til forfrakt.

Vidar Eidsvaag kunne fortelle at for deres rederi er behovet for liggekai stort. Han forteller at de av og til har brukt den nye dypvannskaia på Nordhammarvika, men at denne ikke er egnet som liggekai. Videre så bygger du i ut sin egen kai i Gurvikdalen for å kunne ta kai for de mindre båtene. I dag bruker de Kristiansund som hovedbase for båtene sine, men ønsket er å kunne bruke Frøya mye mer. Han viste til at Eidsvaag ikke er eneste lokale rederiet med behov for liggeplasser.

- Vi er Frøyapatrioter, og synes det er mye greiere å legge igjen pengene på Frøya enn i Kristiansund, sa Vidar Eidsvaag.