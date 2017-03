Tjente 3 millioner på seks uker

Når fiskebåten Vigrunn kommer hjem til Frøya i morgen kveld, har mannskapet vært på Lofotfiske i akkurat seks uker. Da er kvoten på 200 tonn fylt.

- Vi setter av to måneder til Lofotfisket hver vinter og håper vi får fylt kvoten raskt, forteller Karl Inge Vikan.

Sammen med seg på båten har han broren Andre Vikan, en lærling og Johan Marius Inderøy fra Hitra. De siste sesongene har det vært mye fisk i Lofoten og rekordfangsten i år var 11,5 tonn sløyet torsk på en dag. Med en kilopris på 25 kroner har de til salt i suppa.

- Vanligvis ligger vi på rundt 3-4 tonn, sier Vikan.

Været er helt avgjørende for fiskerne, og det har de ikke alltid vært like heldig med. Det er flere dager de har vært nødt til å ligget inne. Det tar to timer å komme seg til fiskeplassen og på åpent hav skaper vinden store dønninger.

Når guttene kommer hjem skal de ha ei uke fri før de setter i gang med sjøkrepsfiske.

- Så blir det sildefiske til høsten. Det er bra å ha noe å holde på med, eller så blir man rastløs, forteller Vikan.