- Har blitt ungdommens utested

Siholmen pub åpnet i juli i fjor. Ikke lenge etterpå åpnet også Rabben resturant, og Sistranda gikk fra å ha ett utested til tre. Dette gjorde at driverne på Siholmen valgte å legge om profilen, der man nå retter seg mer mot et ungdommelig publikum.

- Vi henvender oss mot ungom, og har kjørt på med en del temakvelder som har blitt veldig populære, sier Jon Arne Kamsvåg.

- Det har ikke vært ei uke uten at det har vært fullt hus enten på fredag eller lørdag, sier Gøran Hansen.

Førstkommende lørdag kjører de nytt tema: trafikklys.

- Det kan vel kalles en utvidet singelaften, der også de som ikke er single er invitert. Så oppfordrer vi de som er single til å kle seg i grønt, mens de som er opptatt kler seg i rødt. Så er det sikkert noen som er litt midt i mellom, og de kan komme i gult, sier Kamsvåg.

- Det blir et bidrag til å føre folk sammen, både frøyværinger og hitterværinger. Vi har oppdaget at det er mange hitterværinger som kommer kommer hit for å feste, sier Gøran Hansen.

Men utestedet på Siholmen satser ikke kun på helgefester. Fra slutten av februar har de holdt åpent hver kveld gjennom hele uka.

- Vi har flere ansatte som har fått en god opplæring, og puben står jo her, med to store biljardbord, dart og en ny bar. Det varierer hvor mange som er innom her i løpet av uka, men vi vil i alle fall kjøre det som en prøveordning fram til påske, sier Jon Arne Kamsvåg.