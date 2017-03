Ny salgsdirektør i Steinsvik AS

Tor Henrik Haavik trer inn i rollen som salgsdirektør i Steinsvik As. Haavik er utdannet ingeniør fra høgskolen i Haugesund og har vært ansatt i Steinsvik siden 2002. Haavik kommer fra stillingen som Export Manager, og har under sin lange fartstid også innehatt andre roller innen salg og prosjekt for Steinsvik tidligere, forteller selskapet, med hovedkontor i Haugesund, men også avdeling på Frøya.

Kontorplassen til Haavik blir i Haugesund, men han er jevnlig på Frøya i forbindelse med kundemøter. Salgssjef her i området er Geir Erik Bogø.

Haavik tar med seg verdifull erfaring og teknisk kompetanse etter lang fartstid i Steinsvik og kjenner selskapet og kundene meget godt. Han har blant annet vært med å bygge opp utekontorene i Canada og Tasmania i tillegg til oppbygging av serviceavdelingen i Orbit-Gmt.

- Jeg gleder meg til enda flere spennende oppgaver i tiden fremover. Spesielt med tanke på å få salg, service og prosjekt til å fungere optimalt sammen. Vi har vært gjennom noen år med kraftig økonomisk vekst, samtidig som vi har utviklet nye produkter og bygget en organisasjon som kan tilby fremtidsrettede løsninger til havbruksnæringen. En viktig oppgave for meg blir å sørge for at kundefokuset fremdeles er det viktigste vi holder på med i Steinsvik, sier Haavik gjennom en pressemelding.

Steinsvik er en internasjonal leverandør av innovative og robuste produkter til havbruk og andre maritime næringer med kontorer i Norge, Chile, Tyrkia, UK, Tasmania, Vietnam og Canada.

Steinsvik består blant annet av de tidligere firmaene Ocea, Telcage og OrbitGMT og er leverandør innenfor en rekke produktområder til den internasjonale havbruksnæringa.