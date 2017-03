Knutshaugfisk nær tredoblet resultatet

Oppdrettselskapet ble etablert i 1985, og maken til resultat som ifjor har de 12 ansatte ikke opplevd før. Per Gunnar Knutshaug & co kunne bokføre et driftsresultat på 64,9 millioner kroner på sine to matfiskkonsesjoner i 2016.

Men det kunne faktisk gått enda bedre.

Fikk PD

Selskapet, som holder til på Knutshaug ved Dolmøya fikk nemlig påvist virussykdommen PD på en av sine lokaliteter.

Det medførte destruering av fisk i fire merder, og tapet her er i sin helhet kostnadsført, fremgår det av selskapets årsrapport.

Uansett, selskapet hadde nok laks å selge til at det ble et historisk sterkt resultat – drevet av rekordhøye laksepriser.

Må ut i all slags vær for å se til at fisken har det bra Karene ved Knutshaugfisk står på - selv om været kan være litt trasig.

Én kunde



Laksesalget går gjennom én kjøper. Knutshaugfisk har avtale om salg og foredling av fisk med naboen SalMar.

“SalMar ASA er den eneste kunden og det er et solid selskap som betaler til rett tid”, heter det videre i årsrapporten.

Betaler ikke utbytte

Styret i Knutshaugfisk har ikke satt av penger til utbytte for kronåret 2016. Hele nettoresultatet på 48,9 millioner kroner blir dermed satt på bok til egenkapital.

iLaks har prøvd, men ikke lyktes i å få en kommentar til saken fra daglig leder Per Gunnar Knutshaug.

Flere havbruksnyheter finner du på hitra-frøya.no/havbruk