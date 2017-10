Nyetablering redder milkshaken

Næringsliv

Enkeltpersonsforetaket "Kioskdrift Renate Frengen-Olsen" er opprettet. Renate Frengen-Olsen er i dag daglig leder av Mix-kiosken på Hitra-torget som er besluttet lagt ned i slutten av oktober.

- Jeg overtar driften av Narvesen i Hjorten kjøpesenter i begynnelsen av november og nyetableringen er med tanke på dette, sier Frengen-Olsen.

Mange unge kunder har vært bekymret for muligheten til å kjøpe milkshake når Mix-kiosken stenger dørene. I hvert fall om man skal tro de mange kommentarene på lokalavisas Facebook-side under nyheten om at Mix skal stenge.

- Det er ingen grunn til bekymring. Milkshaken blir med når jeg begynner i den nye jobben, og den vil bli enda bedre. Etter litt innkjøring vil det være mulig å kjøpe milkshake igjen, sier Frengen-Olsen.