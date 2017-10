"Frøy Valkyrien" er overlevert

Næringsliv

Sletta Verft AS, Mjosundet på Nordmøre overleverte den 11.10.17 sitt nybygg nr. 158 «Frøy Valkyrien» til Frøy Akvaressurs AS.

- «Frøy Valkyrien» er en helt ny type servicefartøy for havbruksnæringen. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Sjøfartsdirektoratets nye krav til dekksutstyr er oppfylt på alle punkter. Konseptet har en sterk miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg fra Elmarin AS i Kristiansund. Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle katamarankonsepter, forteller verftet i en pressemelding. Prosjektet er støttet av Enova.

- «Frøy Valkyrien» er en solid bygget stålkatamaran. Fartøyet har ekstra stort arbeidsdekk med kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde. Det er lagt vekt på gode lugarer med egne toalettmoduler, moderne messe og oppholdsrom samt operasjonsområder med god utsikt.

Fartøyets lengde er 25 meter, bredde 13 meter og er innredet til sju personer. «Frøy Valkyrien» er søsterskip til «Frøy Harvest» som verftet overleverte til Frøy Vest Rederi i juli.

- Sletta Verft har et langt og godt samarbeid med Helge Gåsøs selskaper Frøy Akvaservice AS og Frøy Vest Rederi AS. Vi har tidligere levert et stort antall båter til disse selskapene", skriver verftet.