Biene har summet fra seg i butikken

Næringsliv

Etter et drøyt år på Hitra Torget avslutter nå Flittige Bier sin butikk.

- Det har vært et givende år. Men vi er ikke ungdommer lenger, og det krever sitt å drive butikk, sier Ellen Handberg.

Snart siste åpningsdag

30. desember i år er derfor siste åpningsdag for butikken som selger hjemmeproduserte pyntegjenstander, strikkede og sydde varer samt smykker og dekorerte håndklær.

- Vi sju som står bak Flittige Bier har hatt butikken og produksjonen av varer som en hobby. I tillegg har vi solgt varer for seks-sju gjesteprodusenter. Vi har hatt varer her fra cirka 12 ulike produsenter.

- Vi har opplevd mye støtte

Handberg vil takke alle kunder og huseier for et givende år.

- Vi har opplevd mye støtte for konseptet vårt fra lokalbefolkning og de andre butikkene her på senteret, og vi har hatt bra salg av varer i det året vi har hatt tilhold her. Jeg tror vi dukker vel opp i en annen bikube senere, men ikke i det formatet vi har her, avslutter Ellen Handberg