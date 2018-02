Åkerblå utvider i nord

Næringsliv

Yngve Paulsen Konsult AS og Åkerblå AS har i dag inngått avtale om at Åkerblå AS kjøper alle aksjene i Yngve Paulsen Konsult AS. Selskapet ble etablert i 2013.

Yngve Paulsen har jobbet innen oppdrettsnæringen siden 1985, bla innen selskap som Norfico Consult AS, Barlindhaug Consult og Multiconsult AS.

Fornøyd

Åkerblå AS er meget fornøyd over å ha fått en slik kapasitet med på laget, og dette innebærer at Åkerblå sin satsing i Nord-Norge blir ytterligere styrket.

- Åkerblå AS vil ta med og bygge videre på den gode anseelse, kompetanse, etablerte rutiner, systemer og kundekontakter som begge selskapene har i dag, opplyser selskapet i en pressemelding.

Yngve Paulsen blir fast ansatt i Åkerblå AS.

- Åkerblå AS og Yngve Paulsen har hatt gode samtaler, og at vi i dag har kommet til en avtale gjør oss optimistisk og stolt med tanke på vår videre satsing i Nord-Norge, sier Yngve Paulsen, daglig leder i Yngve Paulsen Konsult As og Roger Sørensen, adm. dir. i Åkerblå AS.