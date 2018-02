Deler ut nær 1,3 millioner til sine kunder og eiere

Næringsliv

Medlemmene i Coop Hamarvik, som også er medeiere, får i disse dager utbetalt til sammen 1,278 millioner kroner i kjøpeutbytte. Dette er en økning på 188.000 kroner fra 2016.

-Aldri før har Coop Hamarvik hatt flere medeiere og aldri før er det betalt ut et større kjøpeutbytte enn for 2017. I Coop Hamarvik er vi stolt over å være annerledes, og spesielt når overskuddet skal deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte. Alle kan bli medeier hos Coop Hamarvik, og det er ekstra hyggelig å se at stadig flere unge melder seg inn, sier daglig leder Arnt Breivoll i en pressemelding.

Coop Hamarvik gir 2 prosent utbytte til sine medlemmer.

- Medeierne er våre beste og mest lojale kunder, som hver og en har bidratt til at vi nå utbetaler et rekordstort kjøpeutbytte. I 2017 fikk vi flere nye medeiere i Coop Hamarvik og særlig er veksten stor blant våre yngre kunder. Mange liker nok tanken på at vi deler overskuddet og i tillegg til at grunnverdier som samfunnsansvar, lokal tilhørighet og muligheten til å påvirke treffer mange unge, sier Breivoll.

De siste årene har flertallet av kundene gått over til å bruke Coops medlems-App.

- Med den kan de følge med på personlige tilbudskuponger, medlemstilbud og opptjente fordeler. Kjøpeutbytte utbetales i begynnelsen av februar og pengene blir satt inn på den enkeltes medlemskonto i sitt samvirkelag. Medlemmene velger selv om de ønsker å ta ut pengene, eller om de vil spare dem til en hyggelig rente, forteller den daglige lederen.

Coop Hamarvik har i dag fire butikksteder: Dagligvare/byggmix på Hammarvika, dagligvare på Dyrøya, Elektro på Sistranda og Elektro/byggmix på Fillan.

Coop Hamarvik planlegger å bygge helt ny dagligvare/byggmix-butikk på Hammarvika, som skal erstatte det som var den første Coop Hamarvikbutikken.

