100 spørsmål for hele familien

Hei

Her har vi samlet 100 spørsmål fra ulike kategorier (svarene rett under hver kategori). Finn en venn og utfordre hverandre.

Lykke til!

Geografi

Spørsmål

1. I hvilket land er Mount Logan det høyeste fjellet?

2. Hva heter ruinbyen i Peru som ble anlagt av inkaene i Urubambadalen?

3. Omtrent hvor stor del av jordens overflate dekket Sovjetunionen da den var verdens største stat?

4. Hvilket land i Europa er minst tett befolket?

5. I hvilket hav ligger Tongagropen, verdens nest dypeste havgrop?

6. Hvilket land tilhører Påskeøya?

7. Hva er Norges vanligste bergart?

8. Hva er Surtningssue i Oppland?

9. Hvilke to land deler Genèvesjøen (også kjent som Genfersjøen og Lac Léman)?

10. I hvilket fylke ligger Snåsavatnet?

Svar

1. Canada

2. Machu Picchu

3. Omtrent 1/6

4. Island

5. Stillehavet

6. Chile

7. Gneis

8. Et fjell (2368 moh.)

9. Sveits og Frankrike

10. Nord-Trøndelag

Transport

Spørsmål

1. Hvilket bilmerke har «Model X» i sitt sortiment?

2. Hva er det korte navnet på den ganske nyoppussede jernbanehallen ved Oslo S?

3. Hva heter tunnelbanen i Paris?

4. Hvorfor solgte modellen Chevrolet Nova spesielt dårlig i spansktalende land?

5. Hvilken jernbane er 9600 km lang, forbinder Europa og stillehavskysten, og er en av verdens lengste sammenhengende jernbanestrekninger?

6. Hvorfor er de engelske frimerkene de eneste i verden som ikke bærer opphavslandets navn?

7. Hvilket land kommer bilmerket Dacia fra?

8. Hvilken flyplass er den nordligste i Norge?

9. Hva heter den minste roadsteren fra Porsche?

10. Før var reisetiden Oslo-Stockholm rundt 6 timer med tog, hva er reisetiden med de nye hurtigtogene?

Svar

1. Tesla

2. Ø

3. Le métro

4. Fordi «no va» betyr «går ikke» på spansk

5. Den transsibirske jernbane

6. Fordi det var det første landet som utstedte frimerker

7. Romania

8. Svalbard Lufthavn

9. Boxter

10. 4 1/2 time

Natur og vitenskap

Spørsmål

1. Hvor lang er en nautisk mil?

2. Hvilken kjent fransk bygningsingeniør bidro til utviklingen av flyteknikken med sine undersøkelser av luftmotstand mot legemer i bevegelse?

3. Hva er oseanografi?

4. Hva var Michelangelo som herjet i verden i 1991?

5. Hva er et annet ord for regnbuehinnen?

6. Hva er underkjølt regn?

7. Hvilken farge har tigerens hud, under pelsen?

8. Hva er et korstroll?

9. Hvor mange sommerfuglarter har man påvist i Norge – ca. 200, ca. 1200 eller ca. 2200?

10. Hva heter planten «dent-de-lion» (fransk) på norsk?

Svar

1. 1852 meter

2. Alexandre Gustave Eiffel

3. Vitenskapen om hav

4. Et datavirus

5. Iris

6. Regn ved temperaturer under frysepunktet

7. Den er også gul- og svartstripete

8. En sjøstjerne

9. Ca 2200

10. Løvetann

Påske

Spørsmål

1. Hva er påskevigilien?

2. På hvilken dag spiste Jesus sitt siste måltid før korsfestelsen?

3. Hva er en «Narcissus pseudonarcissus»?

4. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet?

5. Hvorfor heter Påskeøya i Stillehavet Påskeøya?

6. Hva kalles langfredag på engelsk?

7. Hva het Jesu brødre?

8. Hvor ble Jesus pågrepet før han ble dømt til døden?

9. Hvem regnes som påskebudskapets mest sentrale kvinne?

10. Finnes historien om Jesus i Koranen?

Svar

1. En gudstjeneste som i mange kirkesamfunn feires om kvelden påskeaften

2. Skjærtorsdag

3. En blomst i narsissfamilien med gul, trompetformet blomsterkrone. Også kalt påskelilje.

4. Golgata. Evangeliene oppgir at stedet lå rett utenfor Jerusalems bymur.

5. Øya ble oppdaget av den nederlenderen Jakob Roggeveen, som første europeer, i 1722, på 1. påskedag.

6. Good Friday

7. Jakob, Joses/Josef, Judas og Simon

8. I Getsemane

9. Maria Magdalena

10. Ja. Jesus er et menneske ifølge Koranen, og samtidig et sendebud som forkynner Guds budskap.

Historie og samfunn

Spørsmål

1. I hvilket rike hersket Atahualpa da han ble drept i 1532?

2. Hvilket skip kantret i Vatlestraumen ved Bergen i 2004?

3. Hvor ble Terry Waite holdt som gissel fra 1987 til 1991?

4. Hvem startet byggingen av Russlands nye hovedstad i 1703?

5. Hvilken kalender ble innført i Norge i 1700?

6. Hva var Rosekrigene – og når?

7. I hvor mange perioder var Einar Gerhardsen statsminister i Norge?

8. Når og hvor ble hjulet oppfunnet?

9. Hva betyr det at regjeringen stiller kabinettsspørsmål?

10. Fra hvilken by kommer den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump?

Svar

1. Inkariket

2. Rocknes

3. Libanon

4. Peter den store (Sankt Petersburg)

5. Den gregorianske

6. Periodevis borgerkrigstilstand i England fra 1455 til 1487

7. Tre

8. I Mesopotamia (nåværende Irak), rundt 4000 år f.Kr.

9. At regjeringen i en sak sier den vil gå av dersom stortingsvedtaket går imot regjeringen

10. New York City

Sport og fritid

Spørsmål

1. Hvem vant mennenes Tour de Ski i januar i år?

2. Og hvem vant kvinnenes Tour de Ski i år?

3. Hvilket land vant junior-VM i ishockey ved årsskiftet 2015/2016?

4. Hvor mange blinker er det i skiskyting?

5. Hva er Super Bowl?

6. Er det lov å sparke ballen over nettet i volleyball?

7. Hva er nordiske grener i et vinter-OL?

8. Hvilken sport ble oppfunnet av William G. Morgan i Massachusetts, USA i 1895?

9. Hvilken dato starter det kommende OL i Rio?

10. I hvilken sport er Leif «Basse» Hveem en legende?

Svar

1. Martin Johnsrud Sundby

2. Therese Johaug

3. Finland

4. Fem

5. Finalen i National Football League i USA

6. Ja

7. Langrenn, skihopp og kombinert

8. Volleyball

9. 5. august 2016

10. Motorsport (motorsykkel)

Musikk

Spørsmål

1. Hvilken artist har sagt «Hello» på hitlistene i ukevis i både 2015 og 2016?

2. Og hvilken artist har sagt «Sorry», også i ukevis på hitlistene i fjor og i år?

3. Hvilken artist står bak albumet «X»?

4. Med hvilket album gikk Odd Nordstoga til topps på VG-lista i 2004?

5. Hvilket land kommer opprinnelig folkedansen masurka fra?

6. Hvilken komponist gikk det rykter om skulle ha forgiftet Mozart?

7. Hvem sang låten «Train in Vain»?

8. Hvilket instrument forbinder du med italieneren Nicolò Paganini?

9. Hvilket svensk band gjorde det bra på hitlistene i 1992 og 1993 med «Wheel Of Fortune» og «All That She Wants»?

10. Hvilket Beatles-medlem hadde hovedvokal på «Yellow Submarine»?

Svar

1. Adele

2. Justin Bieber

3. Ed Sheeran

4. Albumet «Luring»

5. Polen

6. Antonio Salieri

7. The Clash

8. Fiolin

9. Ace of Base

10. Ringo Starr (født Richard Starkey)

TV, radio og film

Spørsmål

1. I hvilken høyfjellshotell-film møter vi portieren Poppe?

2. Hva handler TV-programmet «Smæsj» (NRK) om?

3. Hva heter TV-programmet som handler om Hundetjenesten ved Oslo politidistrikt?

4. Hvilken programserie på NRK ble Odd Grythe (1918– 1995) mest kjent for?

5. Radioprogrammet «Dagsnytt Atten» har en kort, fast emneknagg på Twitter, hvilken?

6. I hvilken film spiller Nicolas Cage en biltyv som må stjele 50 biler for å redde brorens liv?

7. I hvilken film fra 1975 spiller Jack Nicholson rollen som «opprørsk pasient»?

8. Hvem var den første norske James Bond-piken?

9. I hvilken film spiller Geena Davis og Susan Sarandon tittelrollene?

10. Hvem har regissert filmen «The Passion of the Christ»?

Svar

1. «Fjols til Fjells», spilt av Leif Juster

2. Om hvordan ulike idretter er blitt til

3. «Hundepatruljen»

4. «Husker du?»

5. #Dax18

6. «Gone in Sixty Seconds»

7. «Gjøkeredet»

8. Julie Ege

9. Thelma & Louise

10. Mel Gibson

Litteratur og kunst

Spørsmål

1. Hvem har skrevet «Adresse Alberta», som kom ut i februar i år?

2. Hvilken japansk kunster var John Lennon gift med?

3. Under hvilket pseudonym skrev Edward Stratmeyer flere bøker om Frøken Detektiv?

4. Hvem skrev om et idyllisk drømmeland som het Shangri-La?

5. Hvilken serie malerier inngår Edvard Munchs «Skrik» i?

6. Hvilken svensk forfatter har skrevet «Natten er dagens mor» og «Kaos är granne med Gud»?

7. Hvor mange verseføtter har heksameter?

8. Hvilken kulturinstitusjon administrerer innkjøpsordningen for litteratur, som er en statlig og økonomisk støtteordning for norske bokutgivelser?

9. Hvilken italiensk forfatter (psevdonym) har suksess i Norge med sin roman-kvartett fra Napoli?

10. I vinter kom Jostein Gaarder med sin første roman for voksne på åtte år. Hva heter den?

Svar

1. Victoria Bø

2. Yoko Ono

3. Carolyn Keene

4. James Hilton (i «Lost Horizon»)

5. «Livsfrisen»

6. Lars Norén

7. Seks

8. Norsk kulturråd

9. Elena Ferrante

10. «Dukkeføreren»

Barnevennlig

Spørsmål

1. Hva er Nord-Europas største rovfugl?

2. Hva heter statsministeren i Norge?

3. Hvilket langøret dyr forbinder vi med påsken?

4. Hva brukes som bygningsmaterialer i en iglo?

5. Hvem er gift med kronprins Haakon?

6. I hvilken sport konkurrerer man i fluevekt?

7. I hvilket land er Tokyo hovedstad?

8. Hva betyr romertallet X?

9. Hva heter skogen Ole Brumm bor i?

10. Hvilken jente, kjent fra bøker og film, har lange strømper og røde fletter?

Svar

1. Havørn

2. Erna Solberg

3. Haren (påskehare)

4. Snøblokker

5. Mette-Marit

6. Bryting

7. Japan

8. Ti

9. Hundremeterskogen

10. Pippi