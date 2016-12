Klar for Norges største nasjonale musikkonferanse og showcasefestival

For kort tid siden slapp duoen Temporary bestående av Mikael Øgaard fra Oslo og Jonas Utseth Peitersen fra Hitra den nye låta ”Drag me out”.

De kunne også slippe nyheten om at de skal opptre på Norges største nasjonale musikkonferanse og showcasefestival i februar til neste år; Trondheim Calling.

Feirer ny norsk musikk

Trondheim Calling arrangeres den 2.-4.februar 2017 ved ulike scener rundt om i trønderhovedstaden - på Solsiden, Brattøra og i sentrum.

Trondheim Callings hovedformål er å feire ny musikk, vise fram artister som er på vei mot et gjennombrudd og med stor stolthet styrke trøndersk musikkregion.

Arrangementet hadde i fjor rundt 1000 konferansedeltakere, over 100 artister og totalt 6750 publikummere innom musikkfestivalen.

Over sju tidligere utgaver av festivalen har artister på tidlig stadie i karrierene sine opptrådt under Trondheim Calling, blant annet de nå etablerte artistene Highasakite, Bendik og The Fjords.

Temporary-gutta vant tidligere i år prisen for for "Årets mest lovende artist" under Adresseavisas UtAwards og de opptrådte i sommer på selveste Norwegian Wood.

De opptrer med sin folk-inspirerte pop fredag den 3.februar ved Bar Moskus, før Marte Wulff og Elsa & Emilie entrer scenen.

Andre arister som også blir å opptre under festivalen er Hanne Hukkelberg, Emilie Storaas, Kråkesølv, Razika, Sondre Lerche, Mikhael Paskalev, Ágy og Samsaya.