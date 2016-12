Svøm deg til Kroatia

Fra 1. januar til 31. mars arrangerer Frøya svømmehall og Hitrahallene en av Norges største mosjonskampanjer ”Svøm langt”.

- Rhodos-tur gir ekstra motivasjon Liss og Sigbjørg har åtte kilometer svømming igjen – på sin håpefulle vei til Rhodos.

En ypperlig mosjonsaktivitet

“Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje.

Målet er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet gjennom å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter i kampanjeperioden, og flest mulig barn (under 13 år) til å svømme 2.500 meter.

Det er ulike premier, men hovedpremien er en tur til Kroatia og Makarskarivieraen sponset av reiseoperatør Apollo.

Årelang kampanje

I 2017 er det 22. gang Norges Svømmeforbund arrangerte kampanjen, i godt samarbeid med svømmehaller over hele landet som står som lokale arrangører.

For å delta kan man registere antall svømte meter på svomlangt.no eller man kan benytte seg av registeringskort som man får utdelt i svømmehallen. En bestemmer selv hvor langt, når og hvor man svømmer.