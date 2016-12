Fire reddet opp av sjøen ved Frøya

En fiskebåt med to personer gikk i 23-tiden tirsdag kveld på grunn på Frøyfjorden mellom Dolmøya og Frøya, og en større redningsaksjon ble satt i gang.

Like før klokken 01 kunne redningsaksjonen avsluttes.

- Florø radio fikk inn nødsignal fra en fiskebåt på 50 fot som hadde gått på grunn. Vi sendte ut en del båter som var i nærheten i tillegg til Sea King fra Ørland, sier redningsleder Eric Villassen ved Hovedredningssentralen.

Hentet av Sea King

Da en lettbåt fra Dolmøya skulle bistå havaristen, gikk også den på grunn.

- De to som va rom bord måtte gå opp på et skjær, og da var det altså fire personer som trengte hjelp. Vi sendte enda en lettbåt fra Frøystrand som plukket opp de to fra havaristen, mens de to på skjæret ble hentet opp av Sea King.

Hoppet på sjøen

Ingen av de involverte fikk skader.

- Nå står havaristen igjen på skjæret. Alt står bra til med de involverte. De to i fiskebåten hoppet på sjøen for at det skulle bli lettere å plukke dem opp, og hadde ikke behov for medisinsk hjelp, sier Willassen.

Redningsskøyta holdt seg i nærheten av fiskebåten som sto på grunn, og det blir vurderte å trekke den av når vannet stiger. Willassen sier området der grunnstøtingen skjedde er skjermet og at det var greie redningsforhold.