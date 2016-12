Her er mattelæreren som har egen fan-side på Facebook

Gunnar Trønnes har i en årrekke vært en populær lærer ved Fillan skole. Så populær at han som mattelærer har noe så sjeldent som en fan-gruppa på Facebook-kalt "Vi som digger Gunnar Trønnes <3" Trønnes er 70 år, men jobber fortsatt aktivt i skoleverket, og har tidligere vært både inspektør og assisterende rektor ved Fillan skole.

I dag ble den kjære læreren og medarbeideren hedret som Årets medarbeider i Hitra kommune. Det forteller Hitra kommune på sine egne nettsider.

- Det ble spontan trampeklapp og jubel på personalrommet på Fillan skole da nestoren ved skolen, Gunnar Trønnes, ble tildelt Roseprisen som årets medarbeider i Hitra kommune. Medarbeideren viser særlig stort engasjement i jobben sin. Medarbeideren er innovativ og deltar aktivt i utvikling av sitt tjenesteområde. Medarbeideren bidrar til et godt arbeidsmiljø ved enheten. Medarbeideren får gode tilbakemeldinger fra brukerne, skriver Hitra kommune om tildelinga og om kriteriene, som er satt av øverste sjef rådmann Laila Eide Hjertø.

Elskes av elevene

Også lokalavisas lesere har vist å sette pris på Gunnar Trønnes.

- Hjelpsom og tilstedeværende. En super mattelærer som fortjener lokalavisas julestjerne, fortalte elevene i daværende klasse 10A og 10B da elevene ville overraske Gunnar for to år siden.

Og i en annen nyhetsartikkel, som omhandlet den ressursen det er å beholde eldre arbeidstakere, var det også naturlig å bruke Trønnes som eksempel. Trønnes begynte sin lærerkarriere på Hitra ved Barman skole helt tilbake i 1969.

- Gunnar Trønnes er en kjemperessurs. Han har ansvaret for all logistikk på huset. Men aller best trives han med elevene. Og elevene trives svært godt med ham. Han er en stor kapasistet her på huset. Det blir store skol å fylle når han en gang velger å gå av, sa rektor Hege Alice Østmark til lokalavisa for drøyt to år tilbake,

Matte viktig, men det er også håndball

Også kommunen har merket seg Trønnes sine egenskaper.

- Gunnar Trønnes er kjent for sitt engasjement, både som lærer og leder. Særlig legges det vekt på hans innsats for matematikkfaget ved skolen, skriver Hitra kommune og refererer også fra Trønnes sin takketale på nettsidene sine. Her omtales blant annet det frivillige tiltaket Mattetrim, der matte- og håndballinteresserte Trønnes er lærer:

– Mattetrim er et eksamensforberedende tiltak for elever på 10. trinn, og er lagt til timen etter skoletid. Jeg husker en gang da vi satt og jobbet. Det var to jenter som var spesielt ivrige. Jeg hadde planlagt å se en håndballkamp som startet kl. 19:00. Men jentene var ivrige, og ville jobbe videre. Da klokka ble ca. 18:30 måtte jeg be dem gå, sa Trønnes under prisutdelinga.

I fjor vant Liss-Emilie Haranes samme pris.