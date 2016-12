- Redningsskøyta var med på hele aksjonen

En 50-fots fiskebåt gikk tirsdag kveld på grunn utenfor Flatval på Frøya. I tillegg gikk en båt som skulle hjelpe på grunn. Både redningsskøyta, Seaking og flere lokale båter deltok for å redde de til sammen fire som trengte hjelp.

Hitra-frøya.no har i ettertid fått flere henvendelser med påstander om at redningsskøyta "Horn Flyer" avbrøt redningsoppdraget for å dra på et los-oppdrag ved Garten. Dette diskuteres også i sosiale medier i dag.

Det stemmer ikke helt, i følge redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør Norge.

- I følge loggen var redningsskøyta på stedet til klokken 00.10. Klokken 00.23 var folkene satt på land av Seakingen. Slik jeg ser det var redningsskøyta med på hele aksjonen, sier redningsleder Ben Vikøren.

Han legger til at ingen drar fra stedet uten at andre redningsressurser kan utføre jobben, og at det er mulig å bli frigitt fra et oppdrag dersom andre har kontroll.