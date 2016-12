Salmar-fartøy grunnstøtte ved Smøla

Det bekrefter mannskap ombord på redningsskøyten “Erik Bye” overfor iLaks onsdag kveld.

– To andre arbeidsbåter tok den av grunnen, og tok den under slep. Vi har bragt ombord pumper, og ligger bak dem som sikring. Vi er straks kommet inn til Sletta båtbyggeri. Ingen av de to personene ombord er skadet, legger han til.

Eier av fartøyet er SalMar Farming.

“Ramsøy” fikk, etter grunnstøtingen, raskt assistanse fra flere andre båter. Det er de to oppdrettsbåtene “Aqua Pride” og arbeidsbåten “Sandvær” som sleper “Ramsøy” til båtbyggeriet ved Aure.

Kuling

Det er dårlig vær i området. Ifølge Yr.no blåser det stiv kuling, med vindkast på 14 sekund/meter fra sørvest.

Grunnstøtingen skjedde rett vest for Kuli, nærmere bestemt ved Hogøyan på Smøla. Det var to personer om bord i båten, ifølge Tidens Krav.

– Båten står på et skvalpeskjær, og to personer er fortsatt om bord. Det er ikke noen fare, de har to andre båter ved siden av seg og har mulighet til å gå over i andre båter, sa redningsleder Andreas Bull i Hovedredningssentralen til Tidens Krav tidligere i kveld.