– Vi feilberegnet. Strømmen skiftet retning. Dermed drev vi plutselig en annen retning rett mot skjæret.

Det forteller Jørgen Skarsvåg (20) som sammen med sin far Jan Arild var ombord i fiskebåten "Emma" som natt til onsdag grunnstøtte på et skjær utenfor Flatval. Begge er godt kjent i området, og forteller i et intervju med NRK hva som skjedde under forliset. Jørgen Skarsvåg forteller at han var nede i et rom i båten, mens faren var på dekk. Båten drev på sjøen uten motor.

Strømmen drev "Emma" mot skjæret. Den unge fiskeren forteller det gikk veldig fort da båten gikk på skjæret og veltet over på siden.

- Det gikk steikfort, sier 20-åringen til kanalen.

De to fikk på seg overlevningsdraktene og ventet ombord fram til hjelpa kom fra en båt fra et oppdrettsanlegg i nærheten. Far og sønn slapp å hoppe i sjøen.

Medeier i båten, André Vikan, fortalte til lokalavisa Hitra-Frøya i går at rederiet Frøyhav AS forberedte båten for å gå inn i kontraktskjøring.

- Båten skal opp på slip om en måneds tid for å bygges om, fortalte André Vikan. Senere på dagen skal eierne ifølge NRK ha fått beskjed om at båten ikke kan berges.

Aksjeselskapet Frøyhav AS har adresse Staulveien på Frøya og eies av Vigrunn AS (André Vikan) og Jørgen Skarsvåg med henholdsvis 51 prosent og 49 prosent av aksjene. Styreleder er André Vikan. Selskapet overtok fiskebåten fra Molde-selskapet Marieham Kystfiske i august.

Tok over "Emma" i høst, havarerte i natt Eieren: - Jeg er spent på hvor fort vi kan få båten i orden igjen