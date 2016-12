Tidligere ordfører melder seg ut av partiet

- Det er ikke rett å si at det var dråpen som fikk det til å renne over. Det er faktisk hele grunnen, sier Øyvind Johansen, og sikter til saken der Frøya formannskap bevilget 50.000 kroner til åpningsfesten for Frøya storhall.

Den tidligere ordføreren har vært arbeiderpartimann hele sitt voksne liv. Han gikk av med pensjon for bare noen uker siden, og nå sier han også farvel til sitt partimedlemskap.

- Jeg står for den samme ideologien som før. Og det er alltids slik at man vil være uenig med partiet i saker. Men når det gjelder denne saken, så er det helt galskap at man skal drive å bevilge penger til fest og moro for en engere krets. Jeg har jo snakka med partimedlemmer, blant andre varaordfører Pål Terje Bekken, og når de svarer med at det ikke ble en så stor sum, så blir det feil. Det er prinsippet om å bruke av skattebetalernes penger som er fundamentalt galt, sier Øyvind Johansen til Hitra-Frøya.no.

Opprinnelig hadde rådmannen foreslått å innvilge 250.000 kroner til åpningsfest for Frøya storhall/ Helhetlig idrettspark. Dette skapte mange reaksjoner, og da formannskapet bevilget saken, var søkesummen redusert til 50.000 kroner, noe et enstemmig formannskap valgte å bevilge.

- Gavene er ikke gratis

Byggingen av storhall ble utløst av en pengegave fra Gustav Witzøe. Øyvind Johansen mener at det ville vært naturlig at den samme giveren også hadde sponset åpningsfesten.

- Ingen gaver er gratis. Det er gitt pengegaver tidligere, men da har forskjellen vært at det har vært til noe det er politisk vedtatt at man ønsker. Men når det gjelder storhallen, så er det mer styrt av hva næringslivet ønsker selv. Og all ære til næringslivet for at de ønsker å bidra. Men vi ser at vi nå får en situasjon der næringslivet får styre utviklinga. Det er skapt et bilde av at Frøya kommune har så god råd, men det er ikke alt som går så godt. Det er fortsatt uløste behov i kommunen, og da blir det fryktelig feil at man skal bruke penger på festligheter, sier Øyvind Johansen.