Får ikke legge ut flytekai

Steinar Arvid Liaklev har søkt om dispensasjon til å legge ut flytekai fra sin eiendom i Aunvågen på Vest-Hitra. Det er gjort et administrativt vedtak i Hitra kommune om ikke å gi dispensasjon. Avslaget ble påklaget, og da teknisk komite behandlet denne tidligere i høst, var de positive til å gi tillatelse ut fra at strandsonen i området allerde var privatisert, og at det er langt til neste fellesanlegg. Men de utsatte saken for å få hentet inn uttalelse fra fylkesmannen. Og fylkesmannen ser ingen grunn til at det skal gis dispensasjon til tiltaket, og varsler at de kan påklage et positivt vedtak i Hitra kommune. Med dette bakteppet valgte teknisk komite i siste møte å avvise klagen fra søkeren.