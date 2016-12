HF+ overrasket Remy med reisegavekort under juletre-jakten

Remy André Strømskag i Strømskagveien ble i dag trukket ut som vinner av et reisegavekort verdt 6.000 kroner. Reisegavekortet er gitt av HF+ og lokalavisa Hitra-Frøya og er en del av kampanjen for å få enda flere til å ta i bruk sin digitale tilgang på alt innholdet av lokalavisa.

Vinneren overrasker vi på telefon mens han i skumringa jakter juletre til familiens hus på Kverva.

- Oi, sier du det?! Dette var en veldig stor overraskelse og veldig hyggelig, sier Strømskag. Mens sluddet pisker juletre-jegeren i ansiktet, og vi spør om hvor ferden kan gå med et slikt gavekort i bagasjen, går umiddelbart tankene til et varmere sted.

I sommerferie-potten

- Her står jeg i "søvæstn" og haggel-elinger, så jeg håper vi kan vinne tid og rom til å dra til varmere strøk. Vi er fem i familien, så et slikt gavekort kommer godt med til en sommerferietur, for eksempel. Jeg tenker at vi legger det i den potten, jeg, sier Strømskag.

Frøyværingen forteller at han er fast bruker av HF+, som er artiklene lokalavisa tilbyr for abonnentene. Disse var før bare tilgjengelig i papiravisa, men blir nå distribuert digitalt gjennom nettavisa og er merket HF+.

- Opptatt av å følge med

- Jeg er som politiker opptatt av å følge med på hva som skjer, og leser en del artikler på HF+, forteller vinneren.

- Og du, forresten: Jeg vil benytte anledninga til å si god jul og godt nyttår til alle venner og kjente.

- Ja, der fikk du sendt julekortet også.

- Hehe, ja her blir det både juletre, julekort og reise i en smell, svarer Strømskag og ler.

Lesingen har skutt i været

Etter flere år med tilbakegang, peker abonnements-pilene for lokalavisa Hitra-Frøya nå opp-over igjen. Flere kjøper nå abonnement på lokalavisa enn det er som stopper abonnementet. Og lesingen av de digitale artiklene på HF+ har skutt i været i høst.

De siste dagene har det tikket inn mellom fem og tolv nyregistreringer på pluss-tjenesten daglig.

- Vi minner om at alle abonnenter har HF+ og eAvisa (den digitale fullversjonen av papiravisa) inkludert i prisen, også de som har papiravisa i postkassen. Registrer deg selv på hitra-frøya.no eller ta kontakt om du trenger hjelp, sier Randi Jektvik i lokalavisas kundeservice.

