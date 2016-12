Elektro Team ga i år sin julegave til redningsselskapet, i form av en sjekk på 5.000 kroner.

- Gaven er øremerket den satsningen de fremover skal ha i forbindelse med barn og unge. Jeg må bare si at vi er utrolig glad for at vi har denne gjengen på vakt hele døgnet for oss alle som bor i regionen, sier Roger Einvik, daglig leder ved Elektro Team.