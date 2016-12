Penger til greenrange, grendahus, hinderløype, øylekene, kart, kostymer, drivhus...

- SalMar har i en årrekke bidratt til å gjennomføre mange spennende prosjekter blant frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner på Frøya. Gjennom fondet bidrar de til et rikere kulturliv i kommunen, sier Knut Arne Strømøy i Frøya kommune.

Nå er årets tildelinger fra det såkalte Salmar-fondet klare. Årets tildeling er på totalt 450 000. Nytt av året var at integrering ble prioritert, forteller Strømøy.

- Det planlegges videre at en representant fra SalMar og en fra Frøya kommune i løpet av 2017 vil besøke flere mottakere fra fondet, både i år og tidligere år for å få et bedre innblikk hva tildelingene er brukt til og hva dette betyr for lokalsamfunnet, forteller han.

- SalMar og Frøya kommune gratulerer de som får midler fra fondet og takker de mange frivillige som bruker fritiden sin til å gjøre Frøya til en spennende og aktiv plass å bo, sier Strømøy.