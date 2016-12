Ber om nytt og større busskur

Dyrvik grendalag har sendt en henvendelse til Trafikksikkerhetsrådet i Frøya. Her argumenterer de for hvorfor det gamle busskuret på Dyrvik bør byttes ut med et nytt og større.

"Det som står der er gammelt, utslitt og alt for lite for antall barn som venter på bussen. Det er 15 barn som venter på bussen på morgenen per i dag. Til høsten vil det bli 6 nye, totalt 21 stykker. Barna tør ikke å stå inne i busskuret for å vente på bussen, da de er redde for at bussen kjører forbi. Dette kunne ha bedret seg både for barna, dersom Dyrvik hadde fått et nytt busskur med glassvegger. Grendalaget mener det på lik linje med Sistranda og Hamarvika, skulle Dyrvik også ha fått et nytt busskur ved opparbeidelsen av ny busslomme", skriver de i henvendelsen