Grunneier Kjell Nilsen har søkt om å få bygge en to meter bred vei til Naustområdet Høgholmen på Uttian. Området er i planen avsatt til friluftsformål. Hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune mener at tiltaket ikke setter hensynet til planen vesentlig til side, og gir dispensasjon. Søker får også dispensasjon til å bygge en plattiing i tilknytning til naust.