Nå må du ha fiskekort hele året

Natur og miljøforvalter i Hitra kommune, Ida Aamold Nesset forteller at den store hjortebestanden er deler av årsaken til at fiskekortet nå varer hele året.

- Tidligere varte fiskekortsesongen ut august. Grunnen var da at man ikke ønsket fiskere i marka når hjortejakta startet. Frykten var at fiskere kunne skremme vekk hjorten.

- Og det skjer ikke på Hitra?

- Joda, selvsagt blir hjorten skremt også her på Hitra. Men vi har så mye hjort her at det er store muligheter for at jegerne får se hjorten igjen i løpet av jakta. Slik er ikke nødvendigvis tilfelle andre steder.

Fiskekortet gjelder med få unntak alle vann på Hitra. Med over 1000 fiskevann tilgjengelig skulle det være litt å velge i for de fleste. Både tredagerskort og helårskortet er å finne på inatur.no.

- Den som har smarttelefon kan stå nede ved vannkanten å kjøpe fiskekortet rett før man kaster ut snøret, sier Nesset.