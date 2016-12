Den store byttedagen

Det er fortsatt rolig rundt i butikkene på Stjernesenteret klokka tolv i dag. En del folk har latt seg lokke av salgsplakater med 50 og 70 % avslag, og noen har tatt turen for å bytte julegaver.

- Jeg fikk mye fint til jul, men jeg fikk ei t-skjorte og en vest som jeg må bytte. De var fine de også, men de var for for små for meg, sier Solveig Mathisen fra Sistranda, som forteller at hun har hatt ei fin jul, med mye familie samlet alle helgedagene. Men på den første handledagen i romjula bruker hun som mange andre anledningen til å få byttet gaver i butikken.

- Det er en del bytting, og det er som regel klær som byttes, forteller Lene Reppe Vatn på MX-sport.

Hos Bokormen har det ikke vært så mange bokbytter.

- Men har vært en del folk innom for å bytte spill og lego, forteller Hege Ervik.

Hun forteller at julesalget har gått greit.

- Vi har bare ett år å sammenligne med, og vi har solgt omtrent for like mye i år som i fjor. Selv om det ikke har vært noen lokale bokutgivelser som har dratt i år, så har vi solgt mye bøker i alle kategorier, forteller Hege Ervik i Bokormen.

Gunn Skagen i Emilies Hus forteller at også de har hatt en grei omsetning før jul. De holder hus i øveretasjen på Stjernesenteret, og mener å merke godt at parkeringsplassene nærmest har forsvunnet på grunn av utbyggingen av Stjernesenteret.

- Det merkes. Men vi har likevel hatt et julesalg på det jevne. Man vil jo alltids ha solgt mer, men jeg skal ikke klage, sier Gunn Skagen.