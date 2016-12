Får ikke bygge vei og parkeringsplass

Rolf og Liv Krabseth har søkt om å få bygge kjørevei og parkeringsplass til sin fritidseiendom på Fjellværsøya. Kjøreveien er tenkt å gå over naboeiendommen. Administrasjonen i Hitra kommune har gitt avslag, med henvisning til at veien er planlagt over fulldyrket mark og beiteområde, og at det vil tilsidesette formålet med kommuneplanen å tillate veibyggingen.

Søkerne har klaget på avgjørelsen, men teknisk komite kom til samme konklusjon som administasjonen da de behandlet klagesaken i siste møte før jul.