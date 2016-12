Får bygge om brygge til utleie

Niklas Hernes har på vegne av grunneier Julianne Raaket søkt om ombygging og omdisponering av ei brygge på Kvenværet. Formålet er å kunne bruke brygga til utleie til fisketurister.

Brygga ligger innenfor det som i planen er definert som tettstedområde, og i et område med flere utleiebrygger. Teknisk komite i Hitra sier ja til ombygging, med vilkår om at dette gjøres i henhold til kommunens byggeskikk-veileder, og at fri fredsel i strandsonen rundt brygga ivaretas.