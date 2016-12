Følg Odin fra sykkelsetet

Under et ritt i Belgia tidligere i år, festet Odin Rømul et GoPro-kamera på styret. Dermed kan vi andre se hvordan syklisten Odin opplever rittet fra sin plass sykkelsetet.

I tillegg viser videoen også farten, pulsen til Odin, antall omdreininger pr. minutt på pedalene og hvor mange watt syklisten produserer.

I rittet ser vi hvordan to ryttere stikker i fra. Odin tar opp kampen, og kjører inn utbryterne. De to belgiske landslagsrytterne blir imidlertid for sterke mot slutten men Odin tar en flott tredjeplass på landeveien i Belgia.

