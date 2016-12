Lever skiltene før nyttår

Hvis du ikke bruker kjøretøyet ditt lenger, bør du levere skiltene til Statens vegvesen før årsskiftet for å unngå å betale årsavgift for hele 2017.

Alle som står som eier av et kjøretøy i motorvognregisteret den 1. januar 2017, vil få tilsendt et årsavgiftskrav i februar. Det betyr at du må betale årsavgift hvis du venter til etter nyttår for å avskilte et kjøretøy du eier, opplyser Skatteetaten.

For at bilen din skal bli avregistrert må du levere skiltene (kjennemerkene) til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Avgiftsplikt

Årsavgift gjelder fra 1. januar til 31. desember. Alle som eier et registrert kjøretøy må betale årsavgift innen forfallsdatoen 20. mars.

Fritak

Hvis kjøretøyet er registrert avskiltet hos Statens vegvesen senest 31. desember 2016, får du ingen årsavgiftkrav fra Skatteetaten for 2017 for kjøretøyet.

Vraker du bilen senest 20. mars, skal du ikke betale årsavgift. Du må levere kjøretøyet til en godkjent vrakplass og få en vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket. Vrakplassen vil sende vrakmeldingen til Skatteetaten.

Redusert avgift

Vraker du bilen i perioden fra og med 21. mars til og med 30. juni, betaler Skatteetaten halv avgift tilbake til sist registrerte eier. Vraker du bilen etter 30. juni, får du ingen refusjon av årsavgiften.

Satser for 2017

Bensinbil og dieselbil med fabrikkmontert partikkelfilter: kr. 2820

Dieselbil uten fabrikkmontert partikkelfilter: kr. 3290

Motorsykkel kr. 1960

Traktor, moped, elbil med flere: kr. 455