Nummer to på ledighetstoppen

62 hitterværinger og 76 frøyværinger går inn i det nye året uten fast jobb. Det viser de ferskeste tallene fra NAV.

For Hitras del utgjør dette 2,5 prosent av arbeidsstyrken, mens tilsvarende tall for Frøya er 2,9 prosent. Det siste tallet er det nest høyeste i fylket. Bare Rissa med 3,7 prosent har høyere ledighet.

Ved utgangen av 2016 er det 3 834 helt ledige i fylket, det er 300 færre ledige sammenlignet med desember i fjor. Årstallene viser en stor økning i antall utlyste stillinger.

Antallet personer i et arbeidsrettet tiltak har økt med vel 400 personer siden samme tid i fjor og det er nå i underkant av 1 200 i tiltak. Dette utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Legges dette til helt ledige får vi en bruttoledighet på 3 prosent. Justert for normale sesongsvingninger har ledigheten de siste seks månedene holdt seg stabil på 2,5%

Godt arbeidsmarked i 2016

For året som helhet har Sør-Trøndelag hatt et godt arbeidsmarked. Etter en økning i årets første tre måneder har ledigheten falt hver måned siden april. Den gjennomsnittlige ledigheten i fylket for 2016 har vært 2,6 prosent. Ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag er stabil mens den har falt betydelig innen bygg og anlegg samt industrien.

Samtidig som vi har hatt en lav ledighet har stillingstilgangen vært god. Hele 23 prosent flere stillinger er utlyst i år sammenlignet med forrige år. Totalt er det lyst ut nesten 16 000 stillinger i år. Det er gode tider både for bygg og anlegg og i industrien og i begge disse næringene har antallet nye stillinger hatt en markant oppgang.

– Med de gode arbeidsmarkedstallene for 2016 og den positive utviklingen vi har sett gjennom størsteparten av året ser vi positivt på utviklingen i arbeidsmarkedet neste år. Det er i tillegg få signaler i økonomien som tilsier store endringer det kommende året, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Halvert ledighet i Selbu og Ørland

Selbu og Ørland er de to kommunene hvor ledigheten synker mest. I begge kommunene er ledigheten halvert sammenlignet med desember i fjor. I disse to kommunene er ledigheten nå helholdsvis 1 og 1,3 prosent.

Den laveste ledigheten i fylket finner vi i også denne måneden i Osen, her er ledigheten på kun 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Snillfjord ligger også svært lavt, med en ledighet på 0,8 prosent.

Høyest ledighet finner vi Rissa med 3,7 prosent, fulgt av Frøya med 2,9 prosent.

Etter noen måneder med nedgang i ledigheten øker ledigheten igjen i denne kommunen. I Trondheim er det 2 400 helt ledige, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 172 personer, tilsvarende syv prosent.