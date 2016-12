”Havets datter” klatrer på blogglisten.no

Nok en frøyværing gjør det godt i bloggosfæren her til lands.

Voksen nok til å våge

Tove Mathisen står bak bloggen Havets datter og da lokalavisa intervjuet Tove tidligere i høst kunne hun fortelle at hun blogger fordi hun alltid har vært glad i ord, og for henne er det å skrive av så stor betydning at hun ikke kan la det være.

- Nå er jeg voksen nok til å våge, og inspirasjonen og motet har jeg hentet fra Vilde Wedø Jektviks sin åpenhet. Bloggen min ble født etter at jeg fulgte hennes blogg. Navnet på bloggen "Havets datter" var et naturlig valg, fordi jeg elsker havet. Jeg skriver mye om det å være sykepleier, og jeg skriver om padling, poesi og det å ha et hode som av og til er kaos.

Mathisen skriver også dikt på bloggen sin.

- Å skrive dikt har jeg ikke våget før nå, og det er fordi at dikt inneholder færre ord, og dermed blir stående mer alene. Hvert ord er mer sårbart, og har mer kraft, enn når de gjemmer seg i en lang tekst.

Har blitt tøffere av åpenheten

Tove opplever å få fine tilbakemeldinger på bloggtekstene sine.

Det tror Mathisen skyldes fordi mange forteller henne at det også er deres tanker hun skriver om.

- De kjenner seg igjen, og finner hjelp i at andre viser sårbarhet og styrke på en og samme gang. Det er en hårfin balansegang mellom for mye og for lite åpenhet, og for meg har det å vise åpenhet gjort meg sterkere og mer utadvendt. Jeg har blitt mye tøffere, og det liker jeg.

Klatret ti

Det er Nettavisen som står bak blogglisten.no hvor man finner oversikt over det som blir mest lest av ulike blogger her til lands.

Under kategorien ”personlig” lå Toves blogg torsdag på 14. plass etter å ha klatret opp 10 plasser. Listene svinger en god del ut fra bloggaktiviteten til Tove og hennes konkurrerende bloggere, men ingen tvil om at Havets datter er i ferd med å bli et kjent navn. Topp tre på lista under samme kategori er de kjente bloggerne Sophie Elise, Pilotfrue og Ida Wulff.