Mat og prat rundt det å være ny innbygger i kommunen

Fredag 13. januar 2017 arrangeres det Mangfoldskveld ved Hitra bibliotek på Fillan.

Det er Hitra kommune som står bak arrangementet. Kordinator for innvandrere i Hitra kommune Kasia Czaplis og biblioteksjef Islam Abou Hassan ønsker alle interesserte hjertelig velkommen.

Ønskes velkommen med infomappe Vil gjøre Hitra kommune mer tilgjengelig for nye innbyggere

Tilrettelegging og kartlegging

De opplyser via Facebook-siden ”Mangfoldig Hitra” at de blir å tilby kulinariske opplevelser, spennende innlegg og diskusjoner i løpet av kvelden.

- Vi kommer til å presentere framtidig samarbeid og planer videre. Hvordan kommunen jobber for å legge til rette for nye innbyggere som kommer til Hitra og snakke rundt muligheter for kursing, feiring av kulturdager og nyttige temakvelder.

Det blir også underholdning fra lokale musikere og det nyetablerte sangkoret ”Harmundi”.

Det blir dialog rundt hvordan det oppleves å være ny innbygger i kommunen.

- Vi ønsker å kartlegge ulike interesser, hobbyer og talenter.

Norsk Folkehjelp og Hitra Frivilligsentral kommer til å stå på stand under arrangement som er åpent for alle og gratis. Det blir også aktiviteter for barn i løpet av Mangfoldskvelden.

Ressurser i lokalsamfunnet

Lokalavisa intervjuet tidligere i år Kasia Czaplis, som den gang var nytilsatt som koordinator for innvandrere på Hitra.

Da kunne hun fortelle følgende:

- Jeg vil bevisstgjøre innbyggere på betydningen av å jobbe for et godt lokalmiljø og øke kunnskapen om den ressursen innvandring er i lokalsamfunnet. Som Hitra-innbyggere har innvandrerne både rettigheter og plikter , men de må være forberedt på at hvis de ønsker å utnytte seg av det som Hitra tilbyr både på profesjonelt og sosialt nivå. De må gjøre en egen innsats, lære norsk og komme seg ut av huset.

– Det er det jeg kaller inkludering! Kasia vil få innvandrere ut av huset og vise hvilken ressurs de er i lokalsamfunnet vårt.

Tilhørighetsfølelsen

Kasia sier hun savner litt flere møteplasser på Hitra, blant annet flere familievennlige steder.

- Stedsanalysen av kommunen viser at det er behov for det. Vi kunne også hatt et mer utvidet tilbud innen kultur og idrett. Jeg selv er en kulturorientert type, så jeg kunne tenkt med å danse. Jeg veldig glad i tango , kunst og riding. Heldigvis er det flere aktører som starter med artige aktiviteter i tiden framover, blant annet yoga og det gleder jeg meg til!

I løpet av sine ti år her, har hun og mannen møtt hitterværinger som har motivert dem til å være aktive i lokalsamfunnet.

- Tilhørighetsfølelsen er så viktig for tilfredsheten og identiteten vår som nyankomne innbyggere.