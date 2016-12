Perlemorskyer på årets siste dag

Perlemorsskyer er et sjeldent syn, da disse skyene dannes i stratosfæren, i høyder på inntil 3000 meter. Normalt er det for tørt til at det dannes skyer i disse høydene. Kraftig og stabil vind fra samme retning over fjellområder, kan føre skyer fra atmosfæren opp i stratosfæren hvor fuktigheten omdannes til iskrystaller.

Vakkert

Ettersom perlemorsskyene ligger så høyt, kan sola skinne på skyene fra under horisonten. Iskrystallene fungerer da som prismer, og gir et fantastisk fargespill.

Det kan gå år mellom hver gang perlemorskyer oppstår, men det hender også at de forekommer flere ganger i løpet av samme vinter.

Fotografen klarte ikke helt å forevige det vakre fargespillet, som dessuten endret seg fra sekund til sekund. Men bildene gir en liten anelse av hvor vakkert det var.