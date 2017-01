Disse har fått den gjeve utmerkelsen ”Gaselle-bedrift”

Som en av 2701 rasktvoksende, lønnsomme norske bedrifter er lokale Elektro Team AS for første gang kåret til "Gaselle-bedrift” i 2016.

I tillegg debuterer to andre øybedrifter på lista i år, Frøyabedriften Probemanning AS og Hitrabedriften Brh Anlegg AS.

Gasellene

Dagens Næringsliv har siden 2003 stått for kåringen og presentert de norske Gasellene i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit AS. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker ut på bakgrunn av regnskapene for de fire siste år.

For å komme på DNs Gaselleliste må bedriftene fylle følgende krav:

Levert godkjent regnskaper.

Minst doblet omsetningen over fire år.

Omsetning på over en million kroner første år.

Positivt samlet driftsresultat.

Unngått negativ vekst.

Vært aksjeselskap.

Totalt er det 137 bedrifter i Sør Trøndelag som kan kalle seg Gasellebedrift i år, her er lista over lokale foretak: