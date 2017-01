- Kastet stein inn gjennom stuevinduet

Politiet forteller søndag kveld til lokalavisa at en patrulje har vært hos en huseier på Kvenvær etter at en stein har blitt kastet inn gjennom stuevinduet.

- Huseieren forteller at han satt i sofaen da steinen kom susende gjennom vinduet over hodet på ham. Politiet har vært der og snakka med huseieren og et par til som var der på besøk, og vi har tatt med oss steinen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til Hitra-Frøya.

Ingen skal ha blitt skadd av stein eller glass, men det må ha vært en skremmende opplevelse i kveldsmørket.

- Huseier mener å ha sett gjerningsmannen, men klarer ikke å gi en nøyaktig beskrivelse, da vedkommende skal ha vært mørkkledt. Nøyaktig hva som har skjedd og hvem som står bak, vet vi derfor ikke nå, sier operasjonsleder.